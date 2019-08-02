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РИА Новости

Префектура ЦАО Москвы отказала в проведении пикетов на Бульварном кольце

Вчера, 13:22
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Префектура Центрального административного округа Москвы отказала заявителям в проведении пикетов на Бульварном кольце 3 августа, так как уведомления были поданы с нарушением законодательства, сообщает пресс-служба префектуры.
В пресс-службе рассказали, что 31 июля к ним поступили уведомления от групп граждан о намерении провести 3 августа 2019 года пикеты на нескольких площадках Бульварного кольца.
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"В связи с нарушением предусмотренных сроков подачи (менее трех дней до даты проведения мероприятия) уведомлений, организатор не вправе проводить его", - сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что до сведения организаторов пикетов доведена информация о том, что уведомления, поданные за пределами периода, установленного частью 1 статьи 7 Федерального закона № 54-ФЗ, не подлежит рассмотрению.
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ЦАОМоскваОбщество
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