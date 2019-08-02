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РИА Новости

Глава Росгидромета рассказал о проблемах метеорологических наблюдений

Вчера, 13:20
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© РИА НовостиМаксим Яковенко
Максим Яковенко
© РИА Новости
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Недостаточно плотная сеть метеостанций, небольшое количество космических спутников, отсутствие своих океанических метеорологических станций сдерживают развитие метеорологических прогнозов в России, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Проблема в плотности наблюдательной сети. Чтобы делать четкие прогнозы, нужны три составляющие: наблюдательная сеть - наземная, воздушная и космическая. Наблюдательные станции должны стоять на расстоянии 50 километров, в крупных мегаполисах - на расстоянии 3-5 километров. В России в европейской части станции стоят на расстоянии до 100 километров, на азиатской - до 800 километров", - сказал Яковенко.
Глава службы пояснил, что ранее прогнозы опирались на систему собственного спутникового мониторинга. Однако сейчас в распоряжении российских метеорологов только три спутника, а остальные 35 принадлежат другим государствам. "Сейчас пожары мониторят китайские спутники: висят и каждые 15 минут дают информацию", - сообщил Яковенко.
Наблюдения со спутников корректируются на основе наземных данных, и метеорологи движутся к точным 7-дневным прогнозам, которые должны прийти на смену нынешним 5-дневным, добавил он.
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"Сейчас переходят от пяти- к семидневным прогнозам. Здесь вступает в действие океан. Чтобы давать такие прогнозы, должна быть система наблюдений в океане, так называемые плавающие буи. В мире группировка около пяти тысяч буев (погружные плавающие буи - ред.), в России - ноль, потому что один буй стоит около 3 миллионов долларов. России дают информацию (с зарубежных буев - ред.), потому что Арктика интересна всем. Вывод один - надо развивать свою группировку", - заключил Яковенко.
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Максим ЯковенкоРосгидрометРоссияРИА Наука
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