Глава Росгидромета рассказал о проблемах метеорологических наблюдений

"Проблема в плотности наблюдательной сети. Чтобы делать четкие прогнозы, нужны три составляющие: наблюдательная сеть - наземная, воздушная и космическая. Наблюдательные станции должны стоять на расстоянии 50 километров, в крупных мегаполисах - на расстоянии 3-5 километров. В России в европейской части станции стоят на расстоянии до 100 километров, на азиатской - до 800 километров", - сказал Яковенко.

Глава службы пояснил, что ранее прогнозы опирались на систему собственного спутникового мониторинга. Однако сейчас в распоряжении российских метеорологов только три спутника, а остальные 35 принадлежат другим государствам. "Сейчас пожары мониторят китайские спутники: висят и каждые 15 минут дают информацию", - сообщил Яковенко.

"Сейчас переходят от пяти- к семидневным прогнозам. Здесь вступает в действие океан. Чтобы давать такие прогнозы, должна быть система наблюдений в океане, так называемые плавающие буи. В мире группировка около пяти тысяч буев (погружные плавающие буи - ред.), в России - ноль, потому что один буй стоит около 3 миллионов долларов. России дают информацию (с зарубежных буев - ред.), потому что Арктика интересна всем. Вывод один - надо развивать свою группировку", - заключил Яковенко.