Трамп поручил принять меры для начала "новой эры" контроля за вооружениями

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил готовиться к "новой эре" контроля над вооружениями, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
"Президент Трамп поручил администрации начать новую главу и принять меры для начала новой эры контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого. В перспективе США призывают Россию и Китай присоединиться к нам в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира", — говорится в его письменном заявлении.
Госсекретарь отметил, что Вашингтон привержен "эффективному контролю над вооружениями, который продвигает интересы США, союзников и партнеров в области безопасности, является верифицируемым и поддающимся имплементации, а также включает партнеров, которые ответственно подходят к своим обязательствам".
Прекращение ДРСМД
Такое заявление из Вашингтона последовало после того, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие по инициативе США.
Вчера, 12:45Главный вопрос. Китай призвал осознать последствия выхода США из ДРСМДКитай призвал международное сообщество не дать США уйти от обязательств по ядерному разоружению после прекращения действия ДРСМД. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя китайского МИД.
О будущем выходе из договора Трамп объявил в октябре 2018 года. Он заявил, что Москва якобы не выполняет свои обязательства. Доказательств нарушения договора Россией Вашингтон не предоставил.
По мнению США, ДРСМД нарушает российская ракета 9М729. В Москве подтвердили ее наличие, но отвергли обвинения в отступлении от параметров соглашения.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США. В июле Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.
После прекращения действия договора госсекретарь США Майк Помпео, а также НАТО возложили всю ответственность за это на Россию.
В свою очередь, Китай призвал международное сообщество четко осознавать последствия выхода США из ДРСМД и пресечь любые попытки Вашингтона уйти от обязательств по ядерному разоружению.
ДРСМД
СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.