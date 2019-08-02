Трамп поручил принять меры для начала "новой эры" контроля за вооружениями

Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил готовиться к "новой эре" контроля над вооружениями, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

"Президент Трамп поручил администрации начать новую главу и принять меры для начала новой эры контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого. В перспективе США призывают Россию и Китай присоединиться к нам в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира", — говорится в его письменном заявлении.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон привержен "эффективному контролю над вооружениями, который продвигает интересы США, союзников и партнеров в области безопасности, является верифицируемым и поддающимся имплементации, а также включает партнеров, которые ответственно подходят к своим обязательствам".

Прекращение ДРСМД

Такое заявление из Вашингтона последовало после того, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие по инициативе США.

О будущем выходе из договора Трамп объявил в октябре 2018 года. Он заявил, что Москва якобы не выполняет свои обязательства. Доказательств нарушения договора Россией Вашингтон не предоставил.

По мнению США, ДРСМД нарушает российская ракета 9М729. В Москве подтвердили ее наличие, но отвергли обвинения в отступлении от параметров соглашения.

В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США. В июле Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

После прекращения действия договора госсекретарь США Майк Помпео, а также НАТО возложили всю ответственность за это на Россию.

В свою очередь, Китай призвал международное сообщество четко осознавать последствия выхода США из ДРСМД и пресечь любые попытки Вашингтона уйти от обязательств по ядерному разоружению.

ДРСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.