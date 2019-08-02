В Индии объяснили отправку военных в Кашмир

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. МВД Индии сообщило, что переброска военнослужащих в спорный регион Кашмир основано на оценки ситуации с внутренней безопасностью, а также необходимостью в ротации войск, сообщает телеканал NDTV.

Ранее журнал India Today со ссылкой на источники сообщил, что правительство Индии направило по меньшей мере 28 тысяч военнослужащих сил полиции центрального резерва (CRPF) на север страны в спорный регион Кашмир в дополнение к 10 тысячам военнослужащих, которые были размещены там на прошлой неделе. Местные СМИ также отметили, что неожиданный ввод большого количества военнослужащих в регион вызвал панику среди мирных жителей.

Как сообщает телеканал, источники в министерстве опровергли эту информацию. По их данным, речь идет только о 10 тысячах военных, которые были направлены в Кашмир на прошлой неделе, при этом их перемещение к установленному месту дислокации все еще продолжается. Как отметил источник, министерство считает, что передвижение вооруженных послужило причиной возникновения слухов об отправке новой порции военнослужащих.

Ранее журнал India Today сообщил, что решение об отправке войск в регион поступило после возвращения советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала из Кашмира, где он находился с визитом с 24 по 26 июля. По данным источников издания, там он провел встречи с высокопоставленными сотрудниками служб безопасности и разведки, на которых обсуждалась ситуация в регионе.

В настоящее время в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения на колонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар базируется в Пакистане. Жертвами атаки в тот день стали 45 человек.