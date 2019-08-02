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РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Тень апокалипсиса, ч.2. Я буду убит дважды, а ты – трижды

Вчера, 13:09
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ИноСМИ. Серьезно
Тень апокалипсиса, ч.2. Гонка вооружений: я буду убит дважды, а ты – трижды
Вчера, 13:09
После создания в 1949 году советской атомной бомбы человечество пережило 13 опасных лет: вплоть до карибского кризиса 1962 года западная сторона всерьез рассматривала вариант – а не нанести ли удар сейчас, пока у нее еще есть преимущество в количестве ядерных зарядов? Вспоминают и обсуждают Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.
Уже в мае 1945 года в войска западных союзников в Европе поступали настораживающие приказы: после победы над нацистской Германией возможен конфликт с Советским Союзом. Так что боевую учебу не прекращать, оружие держать в готовности. Хоть и не сразу, но эти печальные предсказания сбылись: к 1947 году СССР и запад находились в состоянии "холодной войны".
Сразу встал вопрос: если конфликт вступит в военную фазу, каким он будет. Генералы по привычке готовились к прошедшей войне. Известно, что британский фельдмаршал Монтгомери, герой двух мировых войн, еще в начале 1960-х готовился к многомесячной схватке с СССР – с окопами, фазами боевых действий и т.д.
Реалисты уже тогда говорили: какие месяцы, в случае применения оружия массового поражения планировать что-то можно будет не более, чем на шесть часов вперед.
А потом – появились ракеты, способные достигнуть не только других стран, но и других континентов. Карибский кризис уже в чем-то был анахронизмом: США боялись советских ракет на Кубе, когда межконтинентальные ракеты могли достать их и из глубин Сибири.
И вот после карибского кризиса было решено создать систему контроля над вооружениями, которая сейчас благополучно рассыпается.
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