Третьего фигуранта дела о беспорядках в Москве отправили в СИЗО

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу заключил под стражу Самариддина Раджабова - третьего участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным следствия, во время несанкционированного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав в шею. Таким образом, ему вменяют и участие в массовых беспорядках, и нападение на представителя власти.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября", - огласила решение судья.

До этого были арестованы Иван Подкопаев и Кирилл Жуков. Всего же по уголовному делу задержаны пять человек, но Следственный комитет накануне анонсировал новые аресты. Следователи вычислили уже более десятка самых активных участников беспорядков.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии: его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы.

В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.