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РИА Новости

На Ставрополье рассказали о спасении пострадавших в крупном ДТП

Вчера, 13:05
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© УГИБДД по Ставропольскому краюНа месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
© УГИБДД по Ставропольскому краю
ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Спасатели вытащили из искореженного и перевернувшегося автобуса мать с ребенком, которые сидели в том месте, которое пострадало больше всего в ДТП с грузовиком на Ставрополье, сообщает пресс-служба ГКУ "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края" (ПАСС СК).
По данным управления ГИБДД, в пятницу около 02.30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса Sunlong, двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком Renault. В результате ДТП, по данным властей края, погибли 5 человек, 19 пострадали, из них 15 госпитализированы. При этом, по данным управления ГИБДД, водитель грузовика мог допустить выезд на встречную полосу, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел.
"Прибыв на место ДТП, мы сразу же вызвали на помощь весь личный состав своей аварийно-спасательной группы и первым делом принялись эвакуировать из перевернутого автобуса пострадавших пассажиров. Выводя из салона людей, мы услышали крики о помощи, которые доносились из-под образовавшихся завалов. Подойдя ближе, мы выяснили, что женщина с 4-летним ребенком зажаты и не могут пошевелиться. Не теряя времени, мы приступили освобождать чудом уцелевших граждан от наваленных частей автобуса", - рассказал спасатель ПАСС СК села Дивное Заур Алиев, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, практически все осколки от автобуса, а также оторванные сидения и погибшие люди находились в одном месте – возле средней входной двери. "Именно под этими завалами и находилась женщина со своим 4-летнтим ребенком. Для начала пассовцы освободили головы пострадавшим, чтобы открыть доступ кислорода, и только затем начали потихоньку их откапывать. Действовать нужно было крайне осторожно, ведь одно неправильное движение и вся конструкция могла рухнуть, завалив пассажиров", - добавил Алиев.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
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Он отметил, что, аккуратно убирая осколки и сидения, спасатели сначала достали ребенка, а затем мать. "Женщина находилась в шоковом состоянии и первым делом спросила, где ее дети, так как помимо 4-летнего малыша с ней ехал и ее 9-летнеий ребенок. Мы отвели пострадавшую к врачам скорой помощи, где ее ждали дети, и они все вместе были госпитализированы в ближайшую больницу для обследования", - отметил спасатель.
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