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РИА Новости

Один из пострадавших при пожаре в цехе во Владикавказе остается в больнице

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе
© РИА Новости / Ольга Смольская
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ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Один из семи госпитализированных после пожара в цехе по обработке шерсти во Владикавказе остается в больнице, у него перелом лопатки, сообщили РИА Новости в минздраве Северной Осетии.
Ранее ГУМЧС по Северной Осетии сообщило, что в цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошел взрыв газа и пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в результате пострадали 12 человек: семеро госпитализированы, еще пять отказались от госпитализации.
"Пострадавший с переломом лопатки остается в больнице, он хотел пойти домой, но врачи решили еще понаблюдать за ним. Остальные пострадавшие отпущены", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019
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