Один из пострадавших при пожаре в цехе во Владикавказе остается в больнице

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе

ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Один из семи госпитализированных после пожара в цехе по обработке шерсти во Владикавказе остается в больнице, у него перелом лопатки, сообщили РИА Новости в минздраве Северной Осетии.

Ранее ГУМЧС по Северной Осетии сообщило, что в цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошел взрыв газа и пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в результате пострадали 12 человек: семеро госпитализированы, еще пять отказались от госпитализации.