Maruv впервые за долгое время спела новую песню на русском языке

"Maruv представляет свою первую за долгое время песню на русском языке под названием "Между нами". Она смело экспериментирует не только с жанром и языком исполнения, но и с вокалом, демонстрируя способность познавать новые территории в рамках своего творчества. "Между нами" ознаменовывает новый этап в карьере певицы".

В этом году Maruv претендовала на участие в "Евровидении", она победила в финале национального украинского отбора. Однако она отказалась от участия после того, как ей предложили подписать контракт, запрещающий гастролировать в России. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять Украину на конкурсе.