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РИА Новости

Бывший главред ТАСС Филимонов возглавит блок внешних коммуникаций РЭЦ

Вчера, 12:56
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бывший главный редактор ТАСС Максим Филимонов возглавит с 19 августа блок внешних коммуникаций Российского экспортного центра, входящего в группу ВЭБ.РФ, одной из его приоритетных задач станет реализация единой коммуникационной политики по поддержке экспорта, сообщает РЭЦ.
По словам гендиректора РЭЦ Андрея Слепнева, они рады, что Максим Филимонов присоединился к их команде.
"РЭЦ отведена ключевая роль в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Несырьевой неэнергетический экспорт к 2024 году должен практически удвоиться – до 250 миллиардов долларов США. Обширная экспортная повестка РЭЦ и всей группы ВЭБ.РФ должна находить достойное отражение во всех каналах массовых коммуникаций и служить продвижению наших товаропроизводителей как внутри страны, так и за рубежом. Мы уверены, что опыт и знания Максима помогут нам в реализации этой задачи", - сказал Слепнев.
В свою очередь Филимонов отметил, что благодарен за возможность разделить задачи по развитию экспортного потенциала страны.
Михаил Петров
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"РЭЦ должен создать максимально широкое окно возможностей по выходу на международные рынки для всех российских компаний, независимо от сектора, размера, места расположения или количества занятых. И коммуникации призваны стать одним из мощных инструментов для этого", – приводятся в сообщении центра слова Филимонова.
Максим Филимонов родился в 1974 году, в 1996 году закончил факультет журналистики МГУ, в 2015 году получил степень MBA программы Trium Global EMBA. Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью президента РФ. До работы в ТАСС он занимал пост первого заместителя главного редактора РИА Новости, где, в частности, отвечал за реализацию проекта национального хост-агентства и фото-пула Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. До этого работал главным редактором службы новостей на русском языке Reuters, возглавлял отделы финансовых новостей газет "Ведомости" и "Время МН".
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ИТАР-ТАССРоссияОбщество
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