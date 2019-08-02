ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в МГД Лисицы

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. ЦИК РФ отказал в удовлетворении жалобы кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Лисицы, которому Мосгоризбирком отказал в регистрации.

Рабочая группа ЦИК РФ ранее рассмотрела жалобу кандидата Лисицы и рекомендовала комиссии оставить жалобу без удовлетворения. По результатам перепроверки рабочей группы Лисице зачли 31 подпись, однако для регистрации ему не хватает еще 112 достоверных подписей избирателей.

"В удовлетворении жалобы Константина Валентиновича Лисицы на решение Московской городской избирательной комиссии от 25 июля 2019 года и решение окружной комиссии по выборам депутата Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 33 от 15 июля 2019 года отказать",- говорится в постановлении ЦИК.