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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в МГД Лисицы

Вчера, 12:53
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. ЦИК РФ отказал в удовлетворении жалобы кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Лисицы, которому Мосгоризбирком отказал в регистрации.
Рабочая группа ЦИК РФ ранее рассмотрела жалобу кандидата Лисицы и рекомендовала комиссии оставить жалобу без удовлетворения. По результатам перепроверки рабочей группы Лисице зачли 31 подпись, однако для регистрации ему не хватает еще 112 достоверных подписей избирателей.
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"В удовлетворении жалобы Константина Валентиновича Лисицы на решение Московской городской избирательной комиссии от 25 июля 2019 года и решение окружной комиссии по выборам депутата Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 33 от 15 июля 2019 года отказать",- говорится в постановлении ЦИК.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления. Как ранее пояснила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, процедура рассмотрения жалоб предусматривает также перепроверку подписных листов, представленных кандидатами в окружные комиссии.
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