Силовики 55 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики 55 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля, выпустив по территории самопровзглашенной Донецкой народной республики 23 мины различного калибра, сказал журналистам в пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Новое перемирие вступило в силу на территории Донбасса в 00.01 по московскому времени 21 июля. Позже военное ведомство ДНР и представительство республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о нарушениях со стороны украинских силовиков основной целью которых, по версии ведомств, являлось спровоцировать ополчение на ответные действия.
"С момента объявления перемирия с 00.00 21 июля враг нарушил его 55 раз. В 35 случаях применялось стрелковое оружие, в 18 случаях – гранатометы различных типов, в восьми случаях – минометы калибром 120 и 82 миллиметра. Всего за указанный период по территории нашей республики было выпущено 67 гранат различного типа и 23 мины калибром 120 и 82 миллиметра. Наши подразделения ответный огонь не открывали, полностью соблюдая перемирие", - сказал Басурин.
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