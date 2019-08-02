Силовики 55 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики 55 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля, выпустив по территории самопровзглашенной Донецкой народной республики 23 мины различного калибра, сказал журналистам в пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Новое перемирие вступило в силу на территории Донбасса в 00.01 по московскому времени 21 июля. Позже военное ведомство ДНР и представительство республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о нарушениях со стороны украинских силовиков основной целью которых, по версии ведомств, являлось спровоцировать ополчение на ответные действия.