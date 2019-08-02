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РИА Новости
Война в Сирии

Перемирие в Идлибе зависит от Турции, заявил постпред Сирии в ООН

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Сроки действия прекращения огня со стороны правительственных войск Сирии в провинции Идлиб будут зависеть от действий Турции, но терпение Дамаска не вечно, заявил глава делегации правительства Сирии на переговорах в Нур-Султане, постпред САР при ООН Башар аль-Джаафари.
Турция, наряду с РФ и Ираном, является гарантом мирного процесса по Сирии, где c марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
На границе провинции Идлиб
Вчера, 12:38
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"У нас есть терпение и дипломатия, которой нам достаточно, чтобы предоставить турецкой стороне возможность, чтобы она могла подтвердить свою заинтересованность в исполнении соглашений Сочи и Астаны (по сирийскому урегулированию - ред.)", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи по Сирии в Нур-Султане, отвечая на вопрос о сроках перемирия.
Он напомнил, что прекращение огня обусловлено выполнением Турцией своих обязательств по международным соглашениям, выводом тяжелой и средней техники, вывод "всех террористов в пригородах Хамы", начиная с регионов, которые контролирует Турция.
"Несмотря на то, что наше терпение долгое, у каждого терпения есть свой предел. Мы не будем ждать бесконечно, пока Турция будет выполнять свои обязательства", - заявил он.
Джаафари добавил, что население провинции требует у Дамаска, чтобы он вмешался и "покончил с иностранным присутствием". "У правительства Сирии есть "ответственность с тем, чтобы покончить с терроризмом в Идлибе, опираясь на нашу армию, на силы наших союзников и друзей", - сказал он.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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