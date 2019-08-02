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РИА Новости

Атака ВСУ грубо нарушает соглашение о перемирии в Донбассе, заявил Грызлов

Вчера, 12:51
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель РФ Борис Грызлов
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Полномочный представитель РФ Борис Грызлов . Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Атака вооруженных сил Украины с использованием беспилотников стала грубым нарушением действующего соглашения о перемирии в Донбассе, поскольку боевое применение БПЛА является наступательным действием, РФ настаивает на расследовании инцидента, заявил полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. В самопровозглашённой ДНР заявили, что 1 августа украинские силовики применили ударный беспилотник на юге республики, пострадали три ополченца.
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"Выражаю обеспокоенность по факту сообщений об атаке, проведённой 1 августа со стороны ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По сути, происшедшее стало грубым нарушением действующего соглашения о режиме прекращения огня, поскольку боевое применение БПЛА является спланированным сугубо наступательным действием", - сказал Грызлов журналистам.
Он подчеркнул, что Россия как посредник в урегулировании конфликта настаивает на расследовании инцидента и действенных мерах со стороны командования ВСУ, направленных на то, чтобы не допускать впредь обострения ситуации на линии соприкосновения.
"Призываю киевские власти добиваться от подконтрольных им подразделений строгого соблюдения перемирия, - добавил Грызлов.
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