Атака ВСУ грубо нарушает соглашение о перемирии в Донбассе, заявил Грызлов

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Атака вооруженных сил Украины с использованием беспилотников стала грубым нарушением действующего соглашения о перемирии в Донбассе, поскольку боевое применение БПЛА является наступательным действием, РФ настаивает на расследовании инцидента, заявил полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. В самопровозглашённой ДНР заявили, что 1 августа украинские силовики применили ударный беспилотник на юге республики, пострадали три ополченца.

"Выражаю обеспокоенность по факту сообщений об атаке, проведённой 1 августа со стороны ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По сути, происшедшее стало грубым нарушением действующего соглашения о режиме прекращения огня, поскольку боевое применение БПЛА является спланированным сугубо наступательным действием", - сказал Грызлов журналистам.

Он подчеркнул, что Россия как посредник в урегулировании конфликта настаивает на расследовании инцидента и действенных мерах со стороны командования ВСУ, направленных на то, чтобы не допускать впредь обострения ситуации на линии соприкосновения.