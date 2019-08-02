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РИА Новости

НАТО возложила ответственность за распад ДРСМД на Россию

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости. НАТО заявила в пятницу, что ее ответ на прекращение действия ДРСМД будет "скоординированным и оборонительным", при этом альянс будет стремиться к "конструктивным отношениям" с Россией.
Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США.
Вашингтон в начале этого года объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.
"Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия договора. Мы сожалеем, что Россия не проявила готовности и не предприняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств", - говорится в распространенном в пятницу заявлении альянса.
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В нем утверждается, что НАТО "будет взвешенно и ответственно реагировать на значительные риски, создаваемые российской ракетой 9М729 для безопасности союзников".
"Мы согласовали сбалансированный, скоординированный и оборонительный пакет мер для обеспечения того, чтобы сдерживание НАТО оставалось надежным и эффективным", - говорится в заявлении.
В НАТО также заявили, что "союзники твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения".
"НАТО также продолжает стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным", - отмечается в заявлении.
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