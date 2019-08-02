В Госдуме сравнили отношение Запада к политике с игрой в компьютерные игры

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Некоторые западные политики относятся к вопросам мировой безопасности так, словно играют в компьютерные игры, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя прекращение действия ДРСМД.
Ранее в российском МИД сообщили, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США.
Вчера, 12:45Главный вопрос. Китай призвал осознать последствия выхода США из ДРСМДКитай призвал международное сообщество не дать США уйти от обязательств по ядерному разоружению после прекращения действия ДРСМД. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя китайского МИД.
Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.
"Если 30-40 лет назад у политиков было другое видение относительно угроз ядерной войны, то сегодня люди все равно что играют в компьютерные игры, чего раньше не было, и выходят победителями в этих "космических войнах". Сейчас для многих политиков – это то же самое: они не чувствуют, не ощущают угрозу человечеству от любой ошибки,… если создастся какой-то минимальный конфликт", - сказал Чепа РИА Новости.
Он отметил, что западные политики зачастую также не осознают хрупкость мира и цену человеческой жизни, когда принимают решения, подобные прекращению ДРСМД.