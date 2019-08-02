В Госдуме сравнили отношение Запада к политике с игрой в компьютерные игры

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Некоторые западные политики относятся к вопросам мировой безопасности так, словно играют в компьютерные игры, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя прекращение действия ДРСМД.

Ранее в российском МИД сообщили, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США.

Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.

"Если 30-40 лет назад у политиков было другое видение относительно угроз ядерной войны, то сегодня люди все равно что играют в компьютерные игры, чего раньше не было, и выходят победителями в этих "космических войнах". Сейчас для многих политиков – это то же самое: они не чувствуют, не ощущают угрозу человечеству от любой ошибки,… если создастся какой-то минимальный конфликт", - сказал Чепа РИА Новости.