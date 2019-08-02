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РИА Новости

Пострадавший при ЧП в Арыси ребенок умер в больнице

Вчера, 12:46
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
АЛМА-АТА, 2 авг – РИА Новости. Восьмилетний ребенок, получивший тяжелые травмы головы во время ЧП в городе Арысь, где в июне взорвались склады боеприпасов, скончался в одной из больниц Нур-Султана, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения столицы.
На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Жителей эвакуировали и разрешили вернуться 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов. До настоящего времени жертвами ЧП назывались три человека, среди которых два военнослужащих.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
30 июля, 06:44
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"Да, подтверждаем", - сказала представитель горздрава. По ее словам, более подробная информация будет предоставлена позже.
В начале июля министр здравоохранения Елжан Биртанов говорил, что 8-летний мальчик был одним из самых тяжелых пациентов из Арыси. После происшествия он находился в коме, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
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