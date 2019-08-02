Пострадавший при ЧП в Арыси ребенок умер в больнице

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

АЛМА-АТА, 2 авг – РИА Новости. Восьмилетний ребенок, получивший тяжелые травмы головы во время ЧП в городе Арысь, где в июне взорвались склады боеприпасов, скончался в одной из больниц Нур-Султана, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения столицы.

На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Жителей эвакуировали и разрешили вернуться 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов. До настоящего времени жертвами ЧП назывались три человека, среди которых два военнослужащих.

"Да, подтверждаем", - сказала представитель горздрава. По ее словам, более подробная информация будет предоставлена позже.