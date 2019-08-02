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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома сравнил конкурс кандидатов в МГД с приемом в вузы

Вчера, 12:43
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗаседание Московской городской избирательной комиссии
Заседание Московской городской избирательной комиссии
© РИА Новости
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Заседание Московской городской избирательной комиссии. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. По 45 избирательным округам конкурс кандидатов составил более 5 претендентов на 1 мандат депутата Мосгордумы, это сравнимо c конкурсом в хорошие вузы, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Он напомнил, что в итоге на данный момент зарегистрировано 233 кандидата в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, 57 получили отказ.
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"В итоге мы получаем более 5 кандидатов в округе. Это можно сравнить с конкуренцией в хорошие вузы", - сказал Горбунов.
Он добавил, что теперь начинается новый этап, этап агитации, где у кандидатов есть возможность проявить себя.
Ранее в пятницу состоялся первый этап жеребьевки, где эфирное время теле- и радио- каналов было распределено между 45 избирательными округами. До 5 августа включительно избирательные комиссии распределят очередность выхода в эфир агитационных роликов кандидатов своего округа.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомВалентин ГорбуновМосковская городская думаМоскваПолитика
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