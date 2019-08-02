Глава Мосгоризбиркома сравнил конкурс кандидатов в МГД с приемом в вузы

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. По 45 избирательным округам конкурс кандидатов составил более 5 претендентов на 1 мандат депутата Мосгордумы, это сравнимо c конкурсом в хорошие вузы, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он напомнил, что в итоге на данный момент зарегистрировано 233 кандидата в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, 57 получили отказ.

"В итоге мы получаем более 5 кандидатов в округе. Это можно сравнить с конкуренцией в хорошие вузы", - сказал Горбунов.

Он добавил, что теперь начинается новый этап, этап агитации, где у кандидатов есть возможность проявить себя.

Ранее в пятницу состоялся первый этап жеребьевки, где эфирное время теле- и радио- каналов было распределено между 45 избирательными округами. До 5 августа включительно избирательные комиссии распределят очередность выхода в эфир агитационных роликов кандидатов своего округа.