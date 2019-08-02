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РИА Новости

ФОМ: большинство россиян не поддерживают декриминализацию домашнего насилия

Вчера, 12:43
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Большинство россиян отрицательно относятся к декриминализации домашних побоев, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Президент РФ Владимир Путин в 2017 году подписал закон о декриминализации побоев в семье. Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрена административная ответственность: штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.
По данным исследования, 57% опрошенных считают ошибкой замену уголовного наказания за насилие в семье на административное. Положительно декриминализацию домашних побоев расценивают 26% россиян, еще 17% респондентов затруднились дать ответ.
При этом доля тех, кто считает, что насилие в семье должно преследоваться в уголовном порядке увеличилась на 2% по сравнению с 2018 годом и на 13% по сравнению с 2016 годом. Число тех, кто согласен с заменой уголовного наказания на административное, выросло на 1% по отношению к 2018 году и на 3% по отношению к 2016 году.
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Как показывают данные опроса, убеждение в необходимости уголовного преследования за домашние побои, чаще встречается среди женщин. Так, 67% опрошенных женщин высказались против декриминализации, 20% - за, 13% затруднились ответить. Среди мужчин 45% считают, что насилие в семье должно наказываться в уголовном порядке, 33% поддерживают декриминализацию, 23% воздержались от ответа.
Согласно результатам опроса, основная причина, по которой россияне поддерживают декриминализацию домашнего насилия, – уверенность в том, что "административное наказание - тоже наказание". Респонденты, отрицательно оценившие декриминализацию, объяснили свое мнение убеждением в том, что за домашние побои должно быть "более суровое" наказание (17%), уверенностью в необходимости "отвечать за свои поступки" (11%), и тем, что уменьшение ответственности, как правило, приводит к еще большему насилию (9%).
Опрос "ФОМнибус" проводился 27–28 июля в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Фонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
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