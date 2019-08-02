Кандидат в МГД Серебрянская отозвала свою жалобу в ЦИК

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы, которой ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации, Юлия Серебрянская отозвала свою жалобу в ЦИК в связи с недостаточным количеством достоверных подписей.

Накануне ЦИК РФ рассмотрел на рабочей группе жалобу кандидата в Мосгордуму Юлии Серебрянской и рекомендовал оставить ее без удовлетворения. По результатам перепроверки рабочей группы Серебрянской дополнительно зачли 96 подписей, однако кандидату все равно не хватало еще 180 достоверных подписей избирателей для регистрации. По решению рабочей группы и самой Серебрянской, кандидат и ее представители получили возможность дополнительно изучить забракованные подписи избирателей и представить доказательства на заседании.

"Я отзываю свою жалобу, у нас нет достаточного количества подписей, чтобы продолжить эти выборы", - сказала кандидат.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней.

ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константинаса Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.