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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Кандидат в МГД Серебрянская отозвала свою жалобу в ЦИК

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКандидат в депутаты Мосгордумы, руководитель общественного движения "Русская инициатива" Юлия Серебрянская на заседании ЦИК. 1 августа 2019
Кандидат в депутаты Мосгордумы, руководитель общественного движения Русская инициатива Юлия Серебрянская на заседании ЦИК. 1 августа 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы, которой ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации, Юлия Серебрянская отозвала свою жалобу в ЦИК в связи с недостаточным количеством достоверных подписей.
Накануне ЦИК РФ рассмотрел на рабочей группе жалобу кандидата в Мосгордуму Юлии Серебрянской и рекомендовал оставить ее без удовлетворения. По результатам перепроверки рабочей группы Серебрянской дополнительно зачли 96 подписей, однако кандидату все равно не хватало еще 180 достоверных подписей избирателей для регистрации. По решению рабочей группы и самой Серебрянской, кандидат и ее представители получили возможность дополнительно изучить забракованные подписи избирателей и представить доказательства на заседании.
"Я отзываю свою жалобу, у нас нет достаточного количества подписей, чтобы продолжить эти выборы", - сказала кандидат.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней.
ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.
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Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константинаса Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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