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РИА Новости
Культура

Генри Кавилл рассказал о проблемах со здоровьем после съемок "Ведьмака"

Вчера, 13:35
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© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАктер Генри Кавилл
Актер Генри Кавилл
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл рассказал, какие сложности с гримом возникли на съемках сериал Netflix "Ведьмак", сообщает metro.co.uk.
"Мне приходилось носить цветные линзы по несколько часов в день, затем я их снимал, но глаза болели, - сказал актер, - Конечно, они были нужны, без них трудно было бы создать образ".
Генри Кавилл добавил, что было очень важно правильно подобрать грим и учесть все детали.
"У гримеров уходило много времени на то, чтобы привести волосы в порядок. Плюс, мы должны были получить правильный тон кожи, чтобы все гармонично смотрелось. Мы много экспериментировали и в итоге добились результата, которым остались довольны", - прокомментировал актер.
© AFP / Thomas Samson, NetflixАктер Генри Кавилл
Актер Генри Кавилл
© AFP / Thomas Samson, Netflix
Актер Генри Кавилл
Netflix пока официально не объявляли дату выхода первой серии об охотнике за сверхъестественным – Геральте из Ривии. Но ожидается, что она появится в Сети ближе к концу года.
Кадр из фильма Она
1 августа, 14:03
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КультураГенри КавиллКино и сериалыНовости культурыNetflix
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