Аль-Джаафари заявил о прогрессе по конституционной комиссии Сирии

"Что касается конституционной комиссии, есть прогресс в этой сфере", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров по Сирии в Нур-Султане.

По словам Джаафари, после визита спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена в Дамаск власти САР достигли с ним договоренностей. "Он должен был передать наши идеи другим сторонам и он делает это. Скоро мы услышим его реакцию и выясним, что было решено. У нас есть взаимопонимание и договоренность с господином Педерсеном. Теперь он должен работать с другими вовлеченными в этот процесс сторонами", - отметил сирийский дипломат.