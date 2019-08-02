Аль-Джаафари заявил о прогрессе по конституционной комиссии Сирии

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари заявил о прогрессе в формировании состава конституционной комиссии страны.
"Что касается конституционной комиссии, есть прогресс в этой сфере", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров по Сирии в Нур-Султане.
По словам Джаафари, после визита спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена в Дамаск власти САР достигли с ним договоренностей. "Он должен был передать наши идеи другим сторонам и он делает это. Скоро мы услышим его реакцию и выясним, что было решено. У нас есть взаимопонимание и договоренность с господином Педерсеном. Теперь он должен работать с другими вовлеченными в этот процесс сторонами", - отметил сирийский дипломат.
Очередной раунд переговоров высокого уровня "астанинского формата" стартовал в четверг в столице Казахстана Нур-Султане. Впервые в переговорах приняли участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей "Астаны" на предыдущем раунде переговоров в апреле. В пятницу в Нур-Султане завершается тринадцатая международная встреча высокого уровня астанинского формата.