Дамаск обвинил Анкару в невыполнении обязательств по Идлибу

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Дамаск обвинил Турцию в невыполнении своих обязательств по сирийской провинции Идлиб, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

В столице Казахстана в эти дни проходит очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию.

"Мы призываем все стороны, подписавшие итоговое заявление, выполнять то, о чем здесь договорились, особенно это касается Турции. Правительство Турции выступает гарантом (перемирия в САР, наряду с РФ и Ираном - ред.), это значит, что у них есть обязательства, они должны осознать свою ответственность за выполнение этих обязательств в соответствии с итоговым заявлением и сочинским соглашением между (президентами Турции и РФ Тайипом - ред.) Эрдоганом и (Владимиром) Путиным. В Сирии мы не видим практических шагов, которые делала бы Турция в выполнении соглашений "Астаны" (по сирийскому урегулированию - ред.) и соглашений, достигнутых в Сочи, я говорю о соглашении от 17 сентября", - сказал Джаафари журналистам.

По его словам, уже прошел год, "но мы до сих пор не видим никаких практических шагов от Турции и практического выполнения Турцией своих обязательств". Он отметил, что террористов, в том числе иностранных, в Идлибе становится только больше.

"Турция не выполняет свои обязательства ни по сочинскому меморандуму, ни по заявлениям Астаны", - заключил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.