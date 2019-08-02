В поселке в Югре подтопило пять домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Пять частных домов подтопило в поселке Саранпауль Березовского района ХМАО из-за превышения уровня воды в реке, жильцы от эвакуации отказались, угрозы для социально значимых объектов нет, сообщает в пятницу региональное управление МЧС.

Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского района 31 июля заявила, что из-за сильных осадков в течение двух-трех суток на реке Ляпин ожидается интенсивный и значительный рост уровня воды с высокой вероятностью превышения критических отметок, что может привести к подтоплению 24 жилых домов в селе Саранпауль и трех домов в соседнем поселке Хурумпауль.

Позже в группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, что в Саранпауле введен режим повышенной готовности, а местные власти и спасатели подготовили транспорт для доставки жителей, которые могут пострадать от паводка, в пункты временного размещения.

Согласно опубликованной в пятницу информации МЧС, уровень воды в реке Ляпин превысил критическую отметку на два сантиметра.

"Частично подтоплены пять индивидуальных жилых домов, в которых зарегистрированы 10 человек, и территории придомовых участков. Одна семья из четырех человек переселилась к родственникам, еще шесть человек от эвакуации на данный момент отказались", - говорится в сообщении.