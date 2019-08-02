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РИА Новости

В поселке в Югре подтопило пять домов

Вчера, 12:38
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Пять частных домов подтопило в поселке Саранпауль Березовского района ХМАО из-за превышения уровня воды в реке, жильцы от эвакуации отказались, угрозы для социально значимых объектов нет, сообщает в пятницу региональное управление МЧС.
Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского района 31 июля заявила, что из-за сильных осадков в течение двух-трех суток на реке Ляпин ожидается интенсивный и значительный рост уровня воды с высокой вероятностью превышения критических отметок, что может привести к подтоплению 24 жилых домов в селе Саранпауль и трех домов в соседнем поселке Хурумпауль.
Позже в группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, что в Саранпауле введен режим повышенной готовности, а местные власти и спасатели подготовили транспорт для доставки жителей, которые могут пострадать от паводка, в пункты временного размещения.
Согласно опубликованной в пятницу информации МЧС, уровень воды в реке Ляпин превысил критическую отметку на два сантиметра.
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"Частично подтоплены пять индивидуальных жилых домов, в которых зарегистрированы 10 человек, и территории придомовых участков. Одна семья из четырех человек переселилась к родственникам, еще шесть человек от эвакуации на данный момент отказались", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в случае дальнейшего повышения уровня воды в реке в Саранпауле могут оказаться подтопленными еще 20 жилых домов, в которых проживает 61 человек. При этом угрозы для социально значимых объектов нет, добавили в МЧС.
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