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РИА Новости

В ДНР впервые пройдет перепись населения

Вчера, 12:37
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Перепись населения впервые пройдет в самопровозглашенной Донецкой народной республике, она запланирована на октябрь, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
"Перепись будет проходить с 1 по 14 октября 2019 года. Первые итоги переписи населения планируется получить во втором квартале 2020 года", - сказали в ведомстве.
По информации Минэкономразвития, перепись населения будет проводиться для формирования официальной статистики о численности, структуре и распределении населения на территории ДНР.
"Данные переписи могут применяться при распределении рынков труда, функционировании жилищно-коммунальной сферы, в промышленности, при составлении бюджета, в транспортной политике, электроэнергетике, в сфере социального обеспечения, здравоохранения и образования", - добавили в министерстве.
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