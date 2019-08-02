В ДНР впервые пройдет перепись населения

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Перепись населения впервые пройдет в самопровозглашенной Донецкой народной республике, она запланирована на октябрь, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.

"Перепись будет проходить с 1 по 14 октября 2019 года. Первые итоги переписи населения планируется получить во втором квартале 2020 года", - сказали в ведомстве.

По информации Минэкономразвития, перепись населения будет проводиться для формирования официальной статистики о численности, структуре и распределении населения на территории ДНР.