Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ в I полугодии выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Чистая прибыль электроэнергетической компании "Энел Россия" по РСБУ по итогам первого полугодия выросла на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,434 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка в отчетном периоде увеличилась на 3,9% - до 35,4 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 29 миллиардов рублей, показав рост на 1,3%. Валовая прибыль "Энел Россия" в первом полугодии выросла на 17,4% - до 6,4 миллиарда рублей.

Прибыль до налогообложения увеличилась в 1,5 раза и достигла 4,35 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по данным на 30 июня 2019 года составили 25,767 миллиарда рублей, поднявшись на 11,5% с начала года. Краткосрочные обязательства составили 18,812 миллиарда рублей, снизившись на 6,8%.