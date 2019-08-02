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РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ в I полугодии выросла в 1,5 раза

Вчера, 12:37
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Чистая прибыль электроэнергетической компании "Энел Россия" по РСБУ по итогам первого полугодия выросла на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,434 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка в отчетном периоде увеличилась на 3,9% - до 35,4 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 29 миллиардов рублей, показав рост на 1,3%. Валовая прибыль "Энел Россия" в первом полугодии выросла на 17,4% - до 6,4 миллиарда рублей.
Прибыль до налогообложения увеличилась в 1,5 раза и достигла 4,35 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по данным на 30 июня 2019 года составили 25,767 миллиарда рублей, поднявшись на 11,5% с начала года. Краткосрочные обязательства составили 18,812 миллиарда рублей, снизившись на 6,8%.
"Энел Россия" входит в итальянскую группу Enel. Общая установленная мощность электростанций компании в РФ составляет 9,4 ГВт по выработке электроэнергии и 2,4 тысячи Гкал.ч по выработке тепла.
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