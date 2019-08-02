Суд арестовал второго фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля

Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал Кирилла Жукова - второго участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Александра Авдотьина. Жуков арестован до 27 сентября.

Следователь мотивировал необходимость заключения Жукова под стражу тем, что в случае более мягкой меры пресечения тот сможет уничтожить доказательства и передать информацию неустановленным участникам и организаторам беспорядков. Защита настаивала на его освобождении - он живет по месту регистрации и раньше служил в Росгвардии.

Сотрудник Росгвардии, которого Жуков намеренно ударил снизу по шлему, признан потерпевшим по делу. В материалах дела есть его показания, где он говорит, что произошедшее расценивает как провокацию.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. По мнению его организаторов, несостоявшихся кандидатов в депутаты Мосгордумы, их не допустили до выборов незаконно. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.