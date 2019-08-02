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РИА Новости

Суд арестовал второго фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал Кирилла Жукова - второго участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Александра Авдотьина. Жуков арестован до 27 сентября.
Следователь мотивировал необходимость заключения Жукова под стражу тем, что в случае более мягкой меры пресечения тот сможет уничтожить доказательства и передать информацию неустановленным участникам и организаторам беспорядков. Защита настаивала на его освобождении - он живет по месту регистрации и раньше служил в Росгвардии.
Сотрудник Росгвардии, которого Жуков намеренно ударил снизу по шлему, признан потерпевшим по делу. В материалах дела есть его показания, где он говорит, что произошедшее расценивает как провокацию.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. По мнению его организаторов, несостоявшихся кандидатов в депутаты Мосгордумы, их не допустили до выборов незаконно. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Всего по уголовному делу задержаны пять человек, но Следственный комитет анонсировал новые аресты. Следователи вычислили уже более десятка самых активных участников беспорядков.
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РосгвардияМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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