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РИА Новости

Эксперт оценил совет Роскачества заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Вчера, 12:31
34787
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Руководитель группы управления сервисами предотвращения распределенных атак Лаборатории Касперского Александр Халимоненко прокомментировал совет Роскачества по защите электроники от хакеров.
В организации, в частности, рекомендовали пользователям заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы увеличить шансы на приватность и спокойствие.
"Обеспечение и забота о своей приватности возложена в том числе на каждого пользователя. Пренебрегать такими средствами защиты точно не стоит", — сказал Халимоненко в интервью телеканалу 360, добавив, что к вопросу безопасности лучше всего подходить комплексно.
Эксперт подчеркнул, что доступ к камере и микрофону контролируется программным обеспечением, в котором могут найтись уязвимости. В результате злоумышленники находят такие лазейки и незаметно активируют камеру. Однако, по словам Халимоненко, в новое оборудование все чаще встраивают специальные датчики и индикаторы, помогающие определить, включена ли камера в какой-либо момент.
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1534074816
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ТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Я уже фанерой заколотил. А то подсмотрят что я ношу трусы в горошек- смеяться будут.
2 августа, 13:08
прпавел рябышев
21370005
Авторы забыли посоветовать ещё шапочку из фольги. Если я знаю, что все мои действия за компьютером и смарфоном фиксируются, то я просто использую их так, что бы меня некому и нечем было шантажировать. Особенно улыбнуло в статье описание шантажа тех, кто смотрел порнуху. Назовите мне хоть одного, кто ни разу не смотрел порно! Не совсем понятно, для чего эта статья написана. Что бы мы все стали параноиками с манией преследования? Так, по моему, сегодня и телевизор неплохо справляется с этой задачей.
2 августа, 13:07
Игорь Егоров
39710011
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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
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