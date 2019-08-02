Эксперт оценил совет Роскачества заклеивать камеру и микрофон ноутбука

В организации, в частности, рекомендовали пользователям заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы увеличить шансы на приватность и спокойствие.

Эксперт подчеркнул, что доступ к камере и микрофону контролируется программным обеспечением, в котором могут найтись уязвимости. В результате злоумышленники находят такие лазейки и незаметно активируют камеру. Однако, по словам Халимоненко, в новое оборудование все чаще встраивают специальные датчики и индикаторы, помогающие определить, включена ли камера в какой-либо момент.