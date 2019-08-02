Эксперт оценил совет Роскачества заклеивать камеру и микрофон ноутбука

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Руководитель группы управления сервисами предотвращения распределенных атак Лаборатории Касперского Александр Халимоненко прокомментировал совет Роскачества по защите электроники от хакеров.
В организации, в частности, рекомендовали пользователям заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы увеличить шансы на приватность и спокойствие.
"Обеспечение и забота о своей приватности возложена в том числе на каждого пользователя. Пренебрегать такими средствами защиты точно не стоит", — сказал Халимоненко в интервью телеканалу 360, добавив, что к вопросу безопасности лучше всего подходить комплексно.
Эксперт подчеркнул, что доступ к камере и микрофону контролируется программным обеспечением, в котором могут найтись уязвимости. В результате злоумышленники находят такие лазейки и незаметно активируют камеру. Однако, по словам Халимоненко, в новое оборудование все чаще встраивают специальные датчики и индикаторы, помогающие определить, включена ли камера в какой-либо момент.