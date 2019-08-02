Опрос: большинство россиян считают невозможным оправдать домашнее насилие

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Большинство россиян уверены, что домашнее насилие не может быть оправдано, свидетельствуют данные опроса фонда Большинство россиян уверены, что домашнее насилие не может быть оправдано, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение"

По данным исследования, в невозможности оправдать применение насилия в семье убеждены 80% опрошенных, 14% респондентов считают, что домашним побоям можно найти оправдание. При этом опрос показал, что убежденность россиян не изменилась существенно за последние годы: количество тех, кто не может оправдать домашние побои, увеличилось на 1% по сравнению с 2018 годом и на 3% по отношению к 2016 году. Количество тех, кто уверен в возможности оправдать насилие, увеличилось на 3% по отношению к 2018 году, в 2016 году такой позиции придерживались 13% респондентов.

Мнение россиян о том, стоит ли сохранять семью после случаев домашнего насилия, разделились в зависимости от того, оценивали ли они насилие со стороны мужа или жены. Так, в случае насилия со стороны мужа примерно одинаковое число опрошенных считают необходимым развестись (36%), и сохранить семью (35%). Если же насилие совершает жена, большинство опрошенных (44%) считают, что надо сохранить семью, и 29% посоветовали бы такой семье разойтись.

По данным опроса, большинство россиян (43%) считают, что в России меньше тех семей, где супруги применяют физическую силу во время ссор, чем тех, где таких случаев нет. 22% уверены, что таких семей большинство, и 13% полагают, что примерно половина. При этом 76% опрошенных заявили, что не знакомы с семьями, где супруги применяют насилие друг к другу. 8% сказали, что знают такие семьи, и 2% заявили о насилии в своих семьях.

Опрос также показал, что большинство россиян (62%) за последние полгода-год слышали в СМИ о случаях домашнего насилия, причем чаще всего опрошенные вспоминали историю Маргариты Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук топором, а также дело сестер Хачатурян.

Опрос "ФОМнибус" проводился 27–28 июля в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.