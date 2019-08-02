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РИА Новости

Опрос: большинство россиян считают невозможным оправдать домашнее насилие

Вчера, 12:28
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© Depositphotos / by_ShiShkin
© Depositphotos / by_ShiShkin
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Большинство россиян уверены, что домашнее насилие не может быть оправдано, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, в невозможности оправдать применение насилия в семье убеждены 80% опрошенных, 14% респондентов считают, что домашним побоям можно найти оправдание. При этом опрос показал, что убежденность россиян не изменилась существенно за последние годы: количество тех, кто не может оправдать домашние побои, увеличилось на 1% по сравнению с 2018 годом и на 3% по отношению к 2016 году. Количество тех, кто уверен в возможности оправдать насилие, увеличилось на 3% по отношению к 2018 году, в 2016 году такой позиции придерживались 13% респондентов.
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Мнение россиян о том, стоит ли сохранять семью после случаев домашнего насилия, разделились в зависимости от того, оценивали ли они насилие со стороны мужа или жены. Так, в случае насилия со стороны мужа примерно одинаковое число опрошенных считают необходимым развестись (36%), и сохранить семью (35%). Если же насилие совершает жена, большинство опрошенных (44%) считают, что надо сохранить семью, и 29% посоветовали бы такой семье разойтись.
По данным опроса, большинство россиян (43%) считают, что в России меньше тех семей, где супруги применяют физическую силу во время ссор, чем тех, где таких случаев нет. 22% уверены, что таких семей большинство, и 13% полагают, что примерно половина. При этом 76% опрошенных заявили, что не знакомы с семьями, где супруги применяют насилие друг к другу. 8% сказали, что знают такие семьи, и 2% заявили о насилии в своих семьях.
Опрос также показал, что большинство россиян (62%) за последние полгода-год слышали в СМИ о случаях домашнего насилия, причем чаще всего опрошенные вспоминали историю Маргариты Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук топором, а также дело сестер Хачатурян.
Опрос "ФОМнибус" проводился 27–28 июля в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Резонансное убийство Михаила Хачатуряна было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии. По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.
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Фонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
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