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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

При проверке подписей у 22 кандидатов в МГД нашли почти 340 "мертвых душ"

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
Здание Мосгоризбиркома. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. У 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы при проверке обнаружили 339 подписей уже умерших людей, сообщил председатель столичного избиркома Валентин Горбунов.
"Мне очень понравилось вчера на рабочей группе в Центральной избирательной комиссии, когда (заместитель председателя ЦИК. — Прим ред.) Николай Булаев предложил обращаться по таким фактам в следственные органы", — добавил он.
Горбунов отметил, что это исключительно ответственность сборщика и кандидата.
Кроме того, он рассказал, что у 29 кандидатов обнаружили более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. По результатам этого этапа избирательной кампании зарегистрированы 233 человека, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, 57 получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования — 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
Жаль, что мы никогда не увидим результатов проверки "собранных" подписей единоросов (которых никто в лицо не видел). Ведь их невесть откуда взявшиеся списки просто приняли в 100% объема. Н - непредвзятость.
2 августа, 13:17
Карлик Засидевшийся
24100026
Эти мертвые души им успешно подбросила контора, которая работала под видом нотариуса в IQ Квартале. Навальный их прикрыл, но поздно, к сожалению. А полиция, как обычно, на вызов "ехала" 4 часа.
2 августа, 13:16
Карлик Засидевшийся
10300015
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