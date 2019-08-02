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РИА Новости

Помпео заявил, что Россия несет единоличную ответственность за разрыв ДРСМД

Вчера, 12:26
1995
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео возложил на Россию всю ответственность за разрыв договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который официально прекратил свое действие с сегодняшнего дня по инициативе США.

"Второго февраля 2019 года США дали России шесть месяцев, чтобы вернуться в режим соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, поэтому договор прекращается сегодня. США не будут оставаться стороной соглашения, когда другие его нарушают. Россия несет единоличную ответственность", - написал Помпео в Twitter.

Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.
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Выход США из договора о РСМДМайк ПомпеоДоговор о РСМДРоссияСШАВ мире
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