Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T12:24Z
https://ria.ru/20190802/1557106746.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Напавший на полицейских житель Сургута был фигурантом ряда уголовных дел

Вчера, 12:24
740
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Житель Сургута, вечером в четверг напавший с ножом на двух полицейских, ранее был фигурантом ряда уголовных дел, в том числе по тяжким статьям, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Инцидент произошел во дворе дома по улице Пушкина. Прибывшие по сообщению жильцов сотрудники полиции пытались задержать подозрительного мужчину, однако он оказал сопротивление и напал на них с ножом. Один полицейский от ранений скончался, его напарника госпитализировали. СУСК РФ по ХМАО возбудило уголовное дело, заявив, что зачинщиком конфликта оказался 37-летний местный житель, который в момент инцидента был пьян. Другие подробности личности мужчины официально не раскрываются.
Полиция
23 июля, 23:57
В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
"По неподтвержденной информации, он неоднократно совершал правонарушения, а также подозревался в совершении тяжких преступлений. Сложно сказать, почему в рамках этих дел он числился только подозреваемым", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что нападавший работал в территориальном подразделении МЧС. Специальная комиссия ведомства выясняет, так ли это.
Представитель городского управления МВД в пятницу сообщил РИА Новости, что состояние раненого полицейского оценивается как удовлетворительное, он находится в сознании, угрозы для его жизни нет. Также сообщалось, что семье погибшего полицейского окажут всю необходимую помощь.
200213
Обсудить 0
СургутПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
РИА
Новости
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Названа причина ДТП с пятью погибшими на Ставрополье
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Лента
новостей
Решение математических задач
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
В Подмосковье двое мужчин открыли стрельбу, пытаясь похитить ящик с вишней
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не ездить из Израиля в республику
Восточная пума
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
Лесной пожар в Сибири
Владелец российского сафари-парка захотел "отдать Сибирь немцам"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Лента новостейМолния