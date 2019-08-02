Напавший на полицейских житель Сургута был фигурантом ряда уголовных дел

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Житель Сургута, вечером в четверг напавший с ножом на двух полицейских, ранее был фигурантом ряда уголовных дел, в том числе по тяжким статьям, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Пушкина. Прибывшие по сообщению жильцов сотрудники полиции пытались задержать подозрительного мужчину, однако он оказал сопротивление и напал на них с ножом. Один полицейский от ранений скончался, его напарника госпитализировали. СУСК РФ по ХМАО возбудило уголовное дело, заявив, что зачинщиком конфликта оказался 37-летний местный житель, который в момент инцидента был пьян. Другие подробности личности мужчины официально не раскрываются.

"По неподтвержденной информации, он неоднократно совершал правонарушения, а также подозревался в совершении тяжких преступлений. Сложно сказать, почему в рамках этих дел он числился только подозреваемым", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что нападавший работал в территориальном подразделении МЧС. Специальная комиссия ведомства выясняет, так ли это.