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РИА Новости
Медиавойны

ОП и СЖР готовы помочь разработать проект об ответе на решение Ofcom по RT

Вчера, 12:22
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Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и Союз журналистов России готовы оказать помощь и поддержку Роскомнадзору в разработке поправок в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ.
Роскомнадзор в ответ на действия Ofcom по RT намерен подготовить поправки в законы для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ, говорится на официальном сайте ведомства.
Глава СЖР Владимир Соловьев также отметил, что находится "в контакте с Роскомнадзором", и два раза в этом году встречался с главой ведомства Александром Жаровым.
Логотип телеканала RT
1 августа, 15:37
В Совфеде готовы поддержать закон об ответе на решения Ofcom по RT
"Мы, конечно, обсудим совместно эти темы. Я думаю, что на нескольких площадках должно быть обсуждение, наверное, это будет и в Государственной Думе, иногда бывает и на площадке Совета Федераций, Роскомнадзора и Союза журналистов", - сказал Соловьев РИА Новости.
Он также уточнил, что в одной из статей закона "О печати", говорится, что если в какой-то стране ограничиваются российские СМИ, есть препятствия их работе, то РФ имеет право зеркально ответить этой стране и журналистам этой страны.
"Наша Комиссия готова оказать всемерную поддержку и Роскомнадзору, и профильному Комитету Госдумы, и министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в разработке этих новых норм и правил - так как в каждом западном государстве есть масса правовых актов, которые как раз нацелены на регулирование деятельности иностранных СМИ. И почему бы нам не начать брать с них пример?" - сказал РИА Новости глава комиссии ОП Александр Малькевич.
Он также считает, что РФ нужно выходить на новый закон о СМИ, поскольку действующий был принят в 1991 году, и многое с этого времени изменилось, необходимы новые меры, определения, понятия.
Здание министерства иностранных дел России в Москве
26 июля, 17:13
В МИД засомневались в правомерности решения Ofcom о штрафе RT
"Пожалуй, хорошо было бы заложить туда сразу отдельную главу, посвященную правовому регулированию деятельности иностранных СМИ в России. Не может быть так, чтобы наши коллеги не имели вообще никаких прав за границей!" - добавил Малькевич.
В прошлую пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года.
Телеканал RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что штраф, выписанный телеканалу, оказался "гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию".
МИД РФ после этого заявило, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
26 июля, 16:00
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
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МедиавойныRTOfcomВеликобританияРоссия
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