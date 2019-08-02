Ученые успешно проверили вакцину от вируса, вызывающего эпидемии ОРЗ

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Молекулярные биологи из США создали и успешно протестировали на добровольцах первую вакцину от респираторно-синцитиального вируса, вызывающего каждый год самые тяжелые эпидемии ОРЗ. Описание этого препарата и итоги опытов были раскрыты в журнале Молекулярные биологи из США создали и успешно протестировали на добровольцах первую вакцину от респираторно-синцитиального вируса, вызывающего каждый год самые тяжелые эпидемии ОРЗ. Описание этого препарата и итоги опытов были раскрыты в журнале Science

"Когда мы впервые проверили эти молекулы на животных, их иммунная реакция была примерно в десять раз сильнее, чем удавалось достичь в прошлом. В этот момент мы поняли, что идем верной дорогой. Если вакцина будет предотвращать 70-80% смертей, задумайтесь, сколько младенческих жизней мы сможем спасти", — заявил Джейсон Маклеллан (Jason McLellan) из университета Техаса в Остине (США).

Вирусы, вызывающие простуду и острые респираторные заболевания, давно стали одними из самых распространенных возбудителей инфекций на Земле. Каждый год ими заражаются миллионы человек, а вакцин от этих болезней не существует, что вынуждает медиков бороться с ними, укрепляя организм при помощи витамина С и изолируя их носителей.

Одна из самых распространенных разновидностей подобных патогенов, респираторно-синцитиальный вирус (RSV), была открыта относительно недавно, в середине прошлого века. Этот патоген вызывает пневмонию и другие тяжелые формы ОРЗ у младенцев и пожилых людей. По статистике ВОЗ, каждый год от него умирает около 118 тысяч детей.

Ученые уже больше полвека пытаются создать вакцину от RSV, однако все попытки сделать это провалились – вирус оставался или слишком активным, или же был слишком поврежден для того, чтобы иммунитет смог выработать стойкую реакцию на обрывки его генов и белков.

Проблема заключается в том, что главная "боевая" часть этого вируса, так называемый F-белок, меняет свою форму при проникновении в организм и при контакте с заражаемыми клетками. Для предотвращения инфекции было необходимо "научить" иммунитет распознавать оригинальную форму этой молекулы еще до того, как вирус успеет слиться с заражаемыми тельцами.

Как объясняет Маклеллан, классические вакцины не могли решить эту задачу, так как они "дрессировали" иммунитет распознавать конечную форму этого белка. Поэтому ни один из подобных прототипов не смог решить эту задачу, а первые версии вакцины оказались просто опасными для маленьких пациентов.

Американские молекулярные биологи подошли к этой проблеме с другой стороны. Они детально изучили структуру F-белка и проследили за тем, как он меняет свою форму. Это помогло им выделить несколько ключевых областей в его молекуле и поменять их таким образом, что главная "боевая" часть вируса оказалась "заклинена" в исходном положении.

Проверив работу вакцины на животных пять лет назад, ученые приступили к первым испытаниям на четырех десятках добровольцев, не страдавших от респираторных инфекций в недавнем прошлом. Биологи ввели белок, получивший имя DS-Cav1, в их организм, после чего забирали пробы крови каждые четыре недели и оценивали то, как активно их иммунитет реагировал на появление вируса.

Как показали эти опыты, даже небольшие дозы вакцины стимулировали иммунную реакцию и поддерживали ее на высоком уровне на протяжении трех месяцев после введения белка в организм добровольцев. При этом она обучала организм реагировать даже на незнакомые ему штаммы RSV, что говорит о большой перспективности данного препарата.