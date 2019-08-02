Курс доллара впервые с июня поднялся выше 65 рублей, евро — выше 72

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Рубль продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро, американская валюта впервые с 7 июня поднялась выше 65 рублей, европейская — превысила уровень в 72 рубля впервые с 21 июня.

По ситуации на 12:12 мск курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже растет на 67 копеек — до 65,02 рубля, курс евро — до 72,17 рубля (+83 копейки).

Курс доллара ранее поднимался до 65,04, евро — до 72,19 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent после падения в четверг корректируется вверх на 2,02% — до 61,72 доллара за баррель.