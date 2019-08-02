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РИА Новости

Курс доллара впервые с июня поднялся выше 65 рублей, евро — выше 72

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКупюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Рубль продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро, американская валюта впервые с 7 июня поднялась выше 65 рублей, европейская — превысила уровень в 72 рубля впервые с 21 июня.
По ситуации на 12:12 мск курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже растет на 67 копеек — до 65,02 рубля, курс евро — до 72,17 рубля (+83 копейки).
Курс доллара ранее поднимался до 65,04, евро — до 72,19 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent после падения в четверг корректируется вверх на 2,02% — до 61,72 доллара за баррель.
Российская валюта начала снижение накануне на фоне дешевеющей нефти. Свою роль в усилении доллара сыграло решение ФРС США впервые за десять лет понизить базовую ставку, а также заявление ее главы Джерома Пауэлла о том, что это — разовое действие.
Доллары
25 июля, 08:00
Билет в один конец: доллар лишают статуса мировой резервной валюты
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Популярные комментарии
Вы бы укрепляли рубль, если бы у Вас сбережения в $ лежали?
2 августа, 14:16
Вася Васильев
2190000
это нам на пользу
2 августа, 13:49
rria1
3900111
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