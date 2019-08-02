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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали прекращение действия ДРСМД

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Александр ПаниотовДепутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Швыткин
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Швыткин
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прекращение действия Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США еще раз подтверждает безответственную политику Вашингтона, а также может стать одной из причин неподписания договора СНВ-3 (сокращение стратегических наступательных вооружений), заявил РИА Новости зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США.
"Это (прекращение действия ДРСМ), безусловно, приведет к эскалации напряженности, к разрушению системы европейской безопасности, и, на мой взгляд, это станет одной из причин, которая приведет к неподписанию договора СНВ-3", - заявил Швыткин.
По его словам, такое решение еще раз подтверждает безответственную политику со стороны Соединённых Штатов Америки.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
1 августа, 20:23
Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-3
Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.
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Выход США из договора о РСМДЮрий ШвыткинДоговор о РСМДГосдума РФРоссияСШАВ мире
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