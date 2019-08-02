В Госдуме прокомментировали прекращение действия ДРСМД

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прекращение действия Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США еще раз подтверждает безответственную политику Вашингтона, а также может стать одной из причин неподписания договора СНВ-3 (сокращение стратегических наступательных вооружений), заявил РИА Новости зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США.

"Это (прекращение действия ДРСМ), безусловно, приведет к эскалации напряженности, к разрушению системы европейской безопасности, и, на мой взгляд, это станет одной из причин, которая приведет к неподписанию договора СНВ-3", - заявил Швыткин.

По его словам, такое решение еще раз подтверждает безответственную политику со стороны Соединённых Штатов Америки.