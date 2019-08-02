На место ДТП с автобусом в Ставропольском крае выехали волгоградские медики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты территориального центра медицины катастроф Волгоградской области выехали в Ставропольский край, где произошло ДТП с автобусом и грузовиком, в котором погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель администрации губернатора Волгоградской области.

"Губернатор области Андрей Бочаров поставил задачу оказать необходимую помощь пострадавшим и направить в Ставропольский край специалистов территориального центра медицины катастроф Волгоградской области для уточнения количества, состояния пострадавших и принятия решения о возможной перегоспитализации - сотрудники оперативно выехали в Апанасенковскую больницу", - сказал он.

Как сообщало ставропольское управление ГИБДД, в пятницу около 02.30 на 420-м километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Renault. По данным властей края, погибли пять человек, 19 пострадали, из них 15 госпитализированы. При этом, по данным управления ГИБДД, водитель грузовика мог допустить выезд на встречную полосу, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел.