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РИА Новости

На место ДТП с автобусом в Ставропольском крае выехали волгоградские медики

Вчера, 12:15
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© УГИБДД по Ставропольскому краюНа месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
© УГИБДД по Ставропольскому краю
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты территориального центра медицины катастроф Волгоградской области выехали в Ставропольский край, где произошло ДТП с автобусом и грузовиком, в котором погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель администрации губернатора Волгоградской области.
По его предварительной информации, среди пострадавших в крупном ДТП в Ставропольском крае есть жители Волгоградской области.
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"Губернатор области Андрей Бочаров поставил задачу оказать необходимую помощь пострадавшим и направить в Ставропольский край специалистов территориального центра медицины катастроф Волгоградской области для уточнения количества, состояния пострадавших и принятия решения о возможной перегоспитализации - сотрудники оперативно выехали в Апанасенковскую больницу", - сказал он.
Как сообщало ставропольское управление ГИБДД, в пятницу около 02.30 на 420-м километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Renault. По данным властей края, погибли пять человек, 19 пострадали, из них 15 госпитализированы. При этом, по данным управления ГИБДД, водитель грузовика мог допустить выезд на встречную полосу, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел.
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Волгоградская областьСтавропольский крайПроисшествия
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