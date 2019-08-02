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РИА Новости

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Вчера, 12:15
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© Национальный антитеррористический комитетСотрудники ФСБ во время учений
Сотрудники ФСБ во время учений
© Национальный антитеррористический комитет
БРЯНСК, 2 авг — РИА Новости. Во Владимирской области задержали участников террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть, рассказали в местном управлении ФСБ.
В операции также принимали участие сотрудники ведомства из Рязанской области.
Сообщается, что задержанные планировали "при помощи сообщников" завладеть оружием и боеприпасами.
Точное число фигурантов не уточняется, но известно, что руководил преступниками местный житель 1999 года рождения.
Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности, максимальный срок наказания по которой — пожизненное заключение.
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ФСБ РФВладимирская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Работайте, братья!
2 августа, 12:17
nnikolo.fedoseev
3631620023
Молодцы чекисты!!!
2 августа, 12:24
Стас Титов
3481110018
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