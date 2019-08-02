ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Сотрудники ФСБ во время учений

БРЯНСК, 2 авг — РИА Новости. Во Владимирской области задержали участников террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть, рассказали в местном управлении ФСБ.

В операции также принимали участие сотрудники ведомства из Рязанской области.

Сообщается, что задержанные планировали "при помощи сообщников" завладеть оружием и боеприпасами.

Точное число фигурантов не уточняется, но известно, что руководил преступниками местный житель 1999 года рождения.