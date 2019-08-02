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РИА Новости
Новости Подмосковья

Пушкинский роддом откроют после ремонта 5 августа

Вчера, 12:14
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Родильный дом Пушкинской районной больницы имени профессора Розанова откроется после ремонта 5 августа, сообщила пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Роддом был закрыт на ежегодную профилактическую мойку и косметический ремонт в конце июля. На время работ роженицы направлялись в Королев и Щелково.
В роддоме провели косметический ремонт помещений, в том числе выписной комнаты, отремонтировали оборудование, провели плановую дезинфекцию, сообщается в пресс-релизе ведомства.
"Самым главным результатом стало открытие буфета. Если раньше женщины кушали в палатах, то теперь пациентки отделения патологии беременных Пушкинского роддома будут завтракать, обедать и ужинать в специально оборудованном помещении", - отмечается в нем.
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