Пушкинский роддом откроют после ремонта 5 августа

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Родильный дом Пушкинской районной больницы имени профессора Розанова откроется после ремонта 5 августа, сообщила пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.

Роддом был закрыт на ежегодную профилактическую мойку и косметический ремонт в конце июля. На время работ роженицы направлялись в Королев и Щелково.

В роддоме провели косметический ремонт помещений, в том числе выписной комнаты, отремонтировали оборудование, провели плановую дезинфекцию, сообщается в пресс-релизе ведомства.