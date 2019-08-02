Экипаж танкера Stena Impero чувствует себя хорошо, заявили в МИД Ирана

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Экипаж британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими властями, чувствует себя хорошо, он не задержан и имеет консульский доступ, заявил помощник главы МИД Ирана Али Аскар Хаджи.

"Экипаж чувствует себя хорошо. Они не задержаны, они свободны. Им предоставлен консульский доступ", - заявил Аскар Хаджи, отвечая на вопрос РИА Новости.

По его словам, он не обсуждал этот вопрос с российской делегацией в рамках международной встречи по Сирии в Нур-Султане.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.