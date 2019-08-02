Памфилова рассказала о предложениях по упрощению процесса сбора подписей

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ЦИК подготовил предложения по усовершенствованию процесса сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов, но рассмотрены они могут быть только после завершения текущей кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы столкнулись с различными сложностями в процессе сбора подписей избирателей, а также проверки их подписных листов. Некоторые политики и общественные деятели призывали отменить институт сбора подписей.

"Мы тоже считаем, что есть проблемы, есть возможности для упрощения процесса сбора подписей. Для того, чтобы сделать его более, скажем, определенным, чтобы было меньше возможностей интерпретировать те или иные статьи, чтобы не было возможности по надуманным поводам отторгать кандидатов. Тут есть над чем думать. Мы такие предложения рассматривали, на основе обсуждения с экспертным сообществом подготовили их, они есть, я уверена, в рабочей группе в администрации президента. И после выборов наряду с другими они будут рассматриваться, обсуждаться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она также призвала не подвергать сомнениям саму процедуру сбора подписей в целом. Памфилова отметила, что институт сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов действует в 26 государствах-членах Совета Европы, а также в некоторых других странах.

"Этот механизм работает, его надо совершенствовать, он очень важен. Потому что для настоящего политика, который начинает проходить путь с муниципальных выборов и выше, это способ общения со своими избирателями. Это способ привлечения внимания к своим идеям тезисам, к своей деятельности, способ пропаганды себя как политика и убеждения будущих потенциальных избирателей" - подчеркнула Памфилова.