Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T12:11Z
https://ria.ru/20190802/1557105921.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154874/87/1548748711_0:29:2477:1422_1036x0_80_0_0_e3637e19a442469a90c4a0c51d69cfe5.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Памфилова рассказала о предложениях по упрощению процесса сбора подписей

Вчера, 12:11
242
© Фото : ЦИКГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
© Фото : ЦИК
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ЦИК подготовил предложения по усовершенствованию процесса сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов, но рассмотрены они могут быть только после завершения текущей кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы столкнулись с различными сложностями в процессе сбора подписей избирателей, а также проверки их подписных листов. Некоторые политики и общественные деятели призывали отменить институт сбора подписей.
"Мы тоже считаем, что есть проблемы, есть возможности для упрощения процесса сбора подписей. Для того, чтобы сделать его более, скажем, определенным, чтобы было меньше возможностей интерпретировать те или иные статьи, чтобы не было возможности по надуманным поводам отторгать кандидатов. Тут есть над чем думать. Мы такие предложения рассматривали, на основе обсуждения с экспертным сообществом подготовили их, они есть, я уверена, в рабочей группе в администрации президента. И после выборов наряду с другими они будут рассматриваться, обсуждаться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она также призвала не подвергать сомнениям саму процедуру сбора подписей в целом. Памфилова отметила, что институт сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов действует в 26 государствах-членах Совета Европы, а также в некоторых других странах.
Мэр Москвы Сергей Собянин
30 июля, 15:06
Собянин считает, что выборы в Мосгордуму будут конкурентными
"Этот механизм работает, его надо совершенствовать, он очень важен. Потому что для настоящего политика, который начинает проходить путь с муниципальных выборов и выше, это способ общения со своими избирателями. Это способ привлечения внимания к своим идеям тезисам, к своей деятельности, способ пропаганды себя как политика и убеждения будущих потенциальных избирателей" - подчеркнула Памфилова.
Она добавила, что во время текущей избирательной кампании утвержденную законом процедуру сбора и проверки подписей следует выполнять досконально.
200012
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФПолитика
Рекомендуем
Элла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
ЦИК призвал незарегистрированных кандидатов в МГД не устраивать митинги
РИА
Новости
Заседание Московской городской избирательной комиссии
Глава Мосгоризбиркома сравнил конкурс кандидатов в МГД с приемом в вузы
Единый день голосования в России
ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в МГД Лисицы
Здание Мосгоризбиркома
При проверке подписей у 22 кандидатов в МГД нашли почти 340 "мертвых душ"
Лента
новостей
Женщина говорит по телефону на улице Москвы
В Минкомсвязи прокомментировали возможность отмены роуминга с Белоруссией
Кандидат в депутаты Мосгордумы, руководитель общественного движения Русская инициатива Юлия Серебрянская на заседании ЦИК. 1 августа 2019
Кандидат в МГД Серебрянская отозвала свою жалобу в ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова возглавит рабочую группу по результатам довыборов в Госдуму
Ликвидация лесных пожаров
Росгидромет: США не передают России снимки пожаров в высоком разрешении
Евгений Бунимович
В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Швыткин
В Госдуме прокомментировали прекращение действия ДРСМД
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев утвердил сроки переноса серверов по покупке авиабилетов в Россию
Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Суд арестовал четырех фигурантов дела о незаконной акции в Москве
LIVE: ЦИК продолжает рассмотрение жалоб незарегистрированных кандидатов
Рассмотрение жалоб незарегистрированных кандидатов в МГД. Онлайн-репортаж
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
СПЧ призвал москвичей воздержаться от участия в незаконной акции 3 августа
Здание московского городского суда
Мосгорсуд получил 58 исков на решения комиссий по выборам в Мосгордуму
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Лента новостейМолния