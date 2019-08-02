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РИА Новости
Ленинградская область

Первый "Город воинской доблести" появится в Ленинградской области

Вчера, 12:11
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С. - ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о том, что Волхов станет первым городом в регионе, удостоенным звания "Город воинской доблести" и "Населенный пункт воинской доблести".
Такое решение было единогласно поддержано членами комиссии по обсуждению кандидатов на присвоение почетных званий Ленинградской области "Город воинской доблести" и "Населенный пункт воинской доблести", возглавляемой главой региона.
Присвоение статуса будет оформлено областным законом, проект которого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вынесет в ближайшее время на рассмотрение на заседание Законодательного собрания.
"Ленинградская область богата историей. Жители наших городов и сел стойко родную землю в годы Великой Отечественной войны и достойны особой славы. В связи с этим, мы решили утвердить своё собственное почетное звание — "Город воинской доблести". Наше звание предполагает признание не только героизма, проявленного в годы Великой Отечественной войны, но охватывает всю славную историю населённых пунктов Ленинградской области", – сказал Дрозденко.
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Также в конкурсную комиссию направлены ходатайства на присвоение почетного регионального звания городам: Кириши, Лодейное Поле, Подпорожье и Шлиссельбург; деревень: Астрачи Бокситогорского района, Гостилицы Ломоносовского района и поселков: Ивановское Кингисеппского района, Красный Бор Тосненского района и Синявино Кировского района, добавили РИА Новости в пресс-службе.
"При присвоении звания учитывается место и роль населенного пункта в истории страны, подвиги жителей и военнослужащих, проявленные в исторический период, а также современное состояние населённых пунктов, патриотическая работа, забота о ветеранах, сохранение памятников и воинских захоронений. По регламенту, ежегодно звание будет присваиваться не более чем трем населенным пунктам. До конца года конкурсная комиссия определит еще двоих претендентов на этот статус", - отметил собеседник агентства.
Он пояснил, что также с присвоением статуса "Город воинской доблести" и "Населенный пункт воинской доблести" будет торжественно вручаться грамота и памятный знак. На территории появится стела с изображением герба населенного пункта и текстом закона о присвоении звания. Наименования городов и населенных пунктов заносятся в книгу "Воинская доблесть Ленинградской области", они имеют право публично пользоваться этим почетным званием.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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