В Италии арестовали находившегося в розыске босса мафии "Ндрангета"

Креа, который в 2015 году был внесен в список наиболее опасных преступников Италии, находящихся в розыске, возглавлял один из крупнейших мафиозных кланов в Калабрии. В 2015 году он был приговорен судом первой инстанции к 15 годам лишения свободы за ряд тяжких преступлений, в том числе за причастность к мафиозной деятельности и вымогательство. Однако судебное разбирательство в связи с совершенными им преступлениями продолжалось. В итоге в апреле этого года в отношении Креа был вынесен окончательный судебный вердикт: он был приговорен к 21 году тюремного заключения.