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РИА Новости

В Италии арестовали находившегося в розыске босса мафии "Ндрангета"

Вчера, 12:09
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© Fotolia / Michele GualanoПолиция в Риме
Полиция в Риме
© Fotolia / Michele Gualano
Полиция в Риме. Архивное фото
РИМ, 2 авг - РИА Новости, Сергей Старцев. Сотрудники спецподразделений государственной полиции арестовали в пятницу в южноитальянской области Калабрия одного из опасных боссов могущественной преступной организации "Ндрангета" Доменико Креа, который почти пять лет находился в общенациональном розыске, сообщил журналистам представитель областных правоохранительных органов.
Креа, который в 2015 году был внесен в список наиболее опасных преступников Италии, находящихся в розыске, возглавлял один из крупнейших мафиозных кланов в Калабрии. В 2015 году он был приговорен судом первой инстанции к 15 годам лишения свободы за ряд тяжких преступлений, в том числе за причастность к мафиозной деятельности и вымогательство. Однако судебное разбирательство в связи с совершенными им преступлениями продолжалось. В итоге в апреле этого года в отношении Креа был вынесен окончательный судебный вердикт: он был приговорен к 21 году тюремного заключения.
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17 июля, 14:53
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Согласно информации калабрийских правоохранителей, 37-летний мафиози был арестован на рассвете на небольшой вилле в городке Санта-Доменика-ди-Рикади. В момент ареста вместе с ним находились его жена и двое несовершеннолетних детей. У преступника были изъяты 5 тысяч евро.
Глава МВД Италии Маттео Салвини поздравил правоохранителей с успехом, отметив, что Креа оставался последним серьезным преступником в Калабрии, скрывавшимся от правосудия.
Флаг Италии. Архивное фото
10 августа 2016, 23:58
В Италии из-за связей с мафией распустили администрацию двух городовСовет министров Италии по предложению главы МВД Анджелино Алфано в среду вечером принял решение о роспуске коммунальных администраций двух южных городов – сицилийского Корлеоне и калабрийского Тропеа.
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Италия
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