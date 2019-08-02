Суд арестовал четырех фигурантов дела о незаконной акции в Москве

Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019

Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы заключил под стражу четырех обвиняемых по делу о массовых беспорядках в центре Москвы — Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Они останутся под стражей до 27 сентября.

Первый из арестованных — Иван Подкопаев. Его задержали во время несанкционированного митинга 27 июля и изначально отправили на десять суток в спецприемник по административному протоколу. При задержании у него изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик.

В суде Подкопаев заявил, что вину не признает.

Второй арестованный — Кирилл Жуков. По версии следствия, во время митинга он попытался поднять забрало шлема одного из сотрудников Росгвардии. Сотрудника признали потерпевшим по делу. В материалах есть его показания, где он говорит, что физическую боль не испытывал, а происшедшее расценивает как провокацию.

Следователь мотивировал необходимость заключения Жукова под стражу тем, что в случае более мягкой меры тот сможет уничтожить доказательства и передать информацию пока не установленным участникам и организаторам беспорядков. Защита настаивала на освобождении — Жуков положительно характеризуется, живет по месту регистрации и раньше служил в Росгвардии.

Третьего арестованного, Самариддина Раджабова, обвиняют и в участии в массовых беспорядках, и в нападении на представителя власти. По данным следствия, во время несанкционированной акции он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии: его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. По их мнению, их не допустили до выборов незаконно.

Во время акции за различные нарушения задержали более тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, пока по ним задержали пять человек, но следователи уже вычислили более десятка наиболее активных участников беспорядков.