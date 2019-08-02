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РИА Новости

Суд арестовал четырех фигурантов дела о незаконной акции в Москве

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы заключил под стражу четырех обвиняемых по делу о массовых беспорядках в центре Москвы — Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Они останутся под стражей до 27 сентября.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Первый из арестованных — Иван Подкопаев. Его задержали во время несанкционированного митинга 27 июля и изначально отправили на десять суток в спецприемник по административному протоколу. При задержании у него изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик.
В суде Подкопаев заявил, что вину не признает.
Второй арестованный — Кирилл Жуков. По версии следствия, во время митинга он попытался поднять забрало шлема одного из сотрудников Росгвардии. Сотрудника признали потерпевшим по делу. В материалах есть его показания, где он говорит, что физическую боль не испытывал, а происшедшее расценивает как провокацию.
Следователь мотивировал необходимость заключения Жукова под стражу тем, что в случае более мягкой меры тот сможет уничтожить доказательства и передать информацию пока не установленным участникам и организаторам беспорядков. Защита настаивала на освобождении — Жуков положительно характеризуется, живет по месту регистрации и раньше служил в Росгвардии.
Третьего арестованного, Самариддина Раджабова, обвиняют и в участии в массовых беспорядках, и в нападении на представителя власти. По данным следствия, во время несанкционированной акции он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии: его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. По их мнению, их не допустили до выборов незаконно.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
1 августа, 18:13
Захарова прокомментировала заявления Запада по незаконной акции в Москве
Во время акции за различные нарушения задержали более тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, пока по ним задержали пять человек, но следователи уже вычислили более десятка наиболее активных участников беспорядков.
Согласно свежему опросу ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга. При этом каждый четвертый (23 процента) считает жесткие меры излишними.
201303629
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Московская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Сделают из парня уголовника. Нашли козла отпущения. Он что, кого то покалечил?
2 августа, 12:10
Павел Иванов
8000134
Всё равно ведь наш беззубый суд его выпустит. А надо бы его лет на пяток отправить на Колыму снег убирать.
2 августа, 12:15
СССергей Смирнов
27000010
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