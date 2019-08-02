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РИА Новости
Туризм

Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПобережье Черного моря в Крыму
Побережье Черного моря в Крыму
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Побережье Черного моря в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" соединил Крым и Краснодарский край, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"Благодаря новому турмаршруту мы соединили Крым и Кубань морским сообщением, проложив тем самым путь как для организованных туристических групп, так и для самостоятельных туристов", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Министр отметил, что античное наследие России является общемировым наследием, и развитие нового турмаршрута становится для Крыма прорывным моментом в международном признании и привлечении внимания иностранных туристов.
"Развитие яхтенного туризма является приоритетным направлением для Крыма. Это новые возможности и глобальный импульс к развитию туризма в наших регионах в целом. И, конечно, всегда ярким событием для каждого туриста будет проход на морском судне под арками Крымского моста - это незабываемое зрелище", - отметил министр.
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Автор и координатор проекта, член Русского географического общества Христофор Константиниди отметил, что Россия сегодня становится одним из уникальных центров античной цивилизации, привлекающей туристов со всего мира.
"Маршрут уже опробовали на себе гости из Германии, Японии, Словении, Австрии и других стран мира. А яхтинг, соединяя в себе дух состязательности и пытливый ум путешественника, позволяет посмотреть на Юг России с другой стороны, полюбоваться им с моря" - сказал Константиниди.
Маршрут, по данным министерства, создан по результатам проведения парусной регаты "Золотое кольцо Боспорского царства", открывшей курортный сезон 2019 на Юге России. Продолжительность маршрута пять-восемь дней. Проходит он по некогда античным полисам, а ныне современным курортам - Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей - столица Боспорского царства), Ялта, Балаклава, Севастополь (Херсонес-Таврический). Протяженность маршрута - 200 морских миль, что составляет около 360 км. Путешествие можно начинать как с одной стороны, так и с другой.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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