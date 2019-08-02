В Африканском союзе рассказали о ходе переговоров по Судану

КАИР, 2 авг - РИА Новости. Переходный военный совет Судана и оппозиция, представленная "Силами за свободу и перемены", продолжат в пятницу переговоры по согласованию конституционной декларации, которая заменит стране основной закон на предстоящий переходный период, сообщил посредник от Африканского союза, участвующий в переговорах, Мухаммед аль-Хасан Лабат, добавив, что переговоры уже можно назвать успешными.

"Стороны проделали огромную работу в согласовании пунктов конституционной декларации и приняли решение собраться в пятницу вечером, чтобы продолжить согласование политических моментов до достижения окончательной общей позиции", - цитирует Лабата официальное суданское информагентство СУНА

Он также выразил уверенность, что возобновившиеся накануне переговоры "очень успешны и уже привели к большим результатам".

Военные и гражданская оппозиция в Судане 18 июля парафировали политическое соглашение, подразумевающее создание правящего Верховного совета, который будет высшим органом исполнительной власти на переходный период в три года. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. В ходе последовавших переговоров между суданской оппозицией и повстанческими вооруженными движениями, действующими в Дарфуре и некоторых других регионах страны, было достигнуто соглашение, что два места из зарезервированных для гражданских сил пяти займут представители повстанцев.

Согласно политическому соглашению, также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать глав ведомств силового блока сохранят за собой военные. Документ не разграничивает полномочия правительства и совета. Окончательно это должно быть прописано в конституционной декларации. Текст декларации пока не опубликован, переговоры по ней затягиваются. В настоящее время в Хартуме при посредничестве Афросоюза возобновились переговоры по декларации, которые должны завершиться ее принятием.