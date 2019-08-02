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РИА Новости

Росгидромет: США не передают России снимки пожаров в высоком разрешении

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
Перейти в фотобанк
Ликвидация лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США не делятся с Росгидрометом космическими снимками пожаров и паводков в Сибири и на Дальнем Востоке, однако метеорологам достаточно данных от стран Азии и Европы, сообщил глава службы Максим Яковенко в ходе телемоста в МИА "Россия сегодня".
"Мы получаем весь массив данных от иностранных спутников. Да, у нас есть некие ограничения по высокому разрешению от американских спутников, нам высокое разрешение американцы не дают, но остальные - корейцы, японцы, европейцы нам его предоставляют. В принципе, для гидрометеорологии необходим среднее и низкое разрешение, высокое не нужно, высокое - это, фактически, военные операции", - сказал он.
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Вчера, 11:21
В Авиалесохране объяснили, в чем трудность борьбы с огнем в Сибири
Свыше 610 населенных пунктов остаются в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщало МЧС России в пятницу. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же – в Якутии.
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РосгидрометРоссияСШАПроисшествия
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