Росгидромет: США не передают России снимки пожаров в высоком разрешении

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США не делятся с Росгидрометом космическими снимками пожаров и паводков в Сибири и на Дальнем Востоке, однако метеорологам достаточно данных от стран Азии и Европы, сообщил глава службы Максим Яковенко в ходе телемоста в МИА "Россия сегодня".

"Мы получаем весь массив данных от иностранных спутников. Да, у нас есть некие ограничения по высокому разрешению от американских спутников, нам высокое разрешение американцы не дают, но остальные - корейцы, японцы, европейцы нам его предоставляют. В принципе, для гидрометеорологии необходим среднее и низкое разрешение, высокое не нужно, высокое - это, фактически, военные операции", - сказал он.