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РИА Новости

В Хабаровске открылся первый ПВР для жителей подтопленных территорий

Вчера, 12:00
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюРежим ЧС введен на территории большинства районов Хабаровского края
Режим ЧС введен на территории большинства районов Хабаровского края
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Первый пункт временного размещения людей, которых могут отселить во время паводка из подтопленных территорий, открылся в Хабаровске, сообщает мэрия.
Отмечается, что 8-10 августа уровень Амура у Хабаровска превысит 6 метров. Под водой окажутся острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский, также вода подойдет к многоквартирным домам в Индустриальном районе города.
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"В школе "Первые шаги" на улице Королева в спортивном зале оборудован пункт временного размещения на 50 человек: сюда будут доставлять людей из затопленных территорий города. На базе нашего пункта есть душевые комнаты, туалеты, столовая, набран штат сотрудников", - приводятся в сообщении слова заместителя директора школы Анны Воробьевой.
В настоящее время уровень Амура у Хабаровска составляет 391 сантиметр.
Ранее сообщалось, что при паводке в Хабаровске может быть подтоплено около 200 жилых домов, а также 3,7 тысячи дач.
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