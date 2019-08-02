В Хабаровске открылся первый ПВР для жителей подтопленных территорий

ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Первый пункт временного размещения людей, которых могут отселить во время паводка из подтопленных территорий, открылся в Хабаровске, сообщает мэрия.

Отмечается, что 8-10 августа уровень Амура у Хабаровска превысит 6 метров. Под водой окажутся острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский, также вода подойдет к многоквартирным домам в Индустриальном районе города.

"В школе "Первые шаги" на улице Королева в спортивном зале оборудован пункт временного размещения на 50 человек: сюда будут доставлять людей из затопленных территорий города. На базе нашего пункта есть душевые комнаты, туалеты, столовая, набран штат сотрудников", - приводятся в сообщении слова заместителя директора школы Анны Воробьевой.

В настоящее время уровень Амура у Хабаровска составляет 391 сантиметр.