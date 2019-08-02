Инвестпортал Москвы посетили 8 млн пользователей

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы с момента его создания в феврале 2014 года посетили уже более 8 миллионов человек, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Только за последние полгода на интернет-ресурс зашли 1,35 миллиона человек. При этом если в 2014 году на сайт заходили всего около 100 человек в день, то в этом году ресурс ежедневно посещают уже более 7,5 тысяч уникальных пользователей.

"Правительство Москвы постоянно стремится повысить скорость и качество взаимодействия с бизнесом – для этого с 2014 года функционирует Инвестпортал. Здесь предприниматели находят подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах, а также анонсы мероприятий для бизнеса и многое другое", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

По информации пресс-службы, на портале пользователям доступно 17 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подать заявку на присвоение статуса промышленного комплекса, резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", рассчитать стоимость патента, подписаться на новости или инвестиционный дайджест и многое другое. Самым популярным онлайн-сервисом остается запись на осмотр объекта торгов: подано более 75 тысяч электронных заявлений с момента его запуска в начале 2016 года.

Для оперативной связи бизнеса с правительством города на сайте работает Линия прямых обращений. На нее уже поступило около 6 тысяч обращений от предпринимателей. Как правило, инвесторы интересуются нюансами процедуры торгов, получения финансовой поддержки и организации осмотра объектов, предлагают инвестиционные проекты.

По данным пресс-службы, наиболее востребованы такие разделы Инвестпортала, как "Торги. Имущество", "Инвестиции в Москву", "Путеводитель инвестора", а также Личный кабинет, в котором сегодня зарегистрировано порядка 25 тысяч предпринимателей.