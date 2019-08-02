Оперная певица Касьян назвала папу Римского "главной совестью мира"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская оперная певица Светлана Касьян, которую в Италии поздравил с днем рождения папа Римский Франциск, назвала встречу с понтификом одной из самых знаменательных в жизни и отметила, что пригласила его в Россию искренне.

Ранее католический сайт Asianews сообщил о том, что российская оперная певица Светлана Касьян, находящаяся на гастролях в Италии, вместе со своей семьей встретилась с папой Римским, который поздравил ее с днем рождения. Касьян пригласила его посетить Россию и побывать у нее в гостях на Таганской площади, где стоит церковь святого Мартина Исповедника, бывшего папой Римским. Понтифик в ответ на приглашение российской оперной певицы заявил, что он бы "с удовольствием приехал в Россию" и "в таком случае, конечно", совершит свой визит туда.