Оперная певица Касьян назвала папу Римского "главной совестью мира"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская оперная певица Светлана Касьян, которую в Италии поздравил с днем рождения папа Римский Франциск, назвала встречу с понтификом одной из самых знаменательных в жизни и отметила, что пригласила его в Россию искренне.
Ранее католический сайт Asianews сообщил о том, что российская оперная певица Светлана Касьян, находящаяся на гастролях в Италии, вместе со своей семьей встретилась с папой Римским, который поздравил ее с днем рождения. Касьян пригласила его посетить Россию и побывать у нее в гостях на Таганской площади, где стоит церковь святого Мартина Исповедника, бывшего папой Римским. Понтифик в ответ на приглашение российской оперной певицы заявил, что он бы "с удовольствием приехал в Россию" и "в таком случае, конечно", совершит свой визит туда.
"Для меня эта встреча - одна из самых знаменательных в моей жизни, и я до сих пор не понимаю, чем могла заслужить такое доверие и отношение папы. После смерти Нельсона Манделы папа Франциск является главной совестью мира. Мое приглашение было искренним, к себе в дом. Уверена, что его приезд в Россию скрепил бы дружбу между Россией и Европой", — сказала Касьян РИА Новости.
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